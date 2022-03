Morata: "Qatar 2022? Senza l'Italia è meno Mondiale"

ROMA - "La verità è che un Mondiale senza l'Italia è meno Mondiale. Avrei voluto che l'Italia si fosse qualificata al Mondiale". Lo ha dichiarato, in conferenza stampa, Alvaro Morata dopo la doppietta realizzata nell'amichevole vinta dalla Spagna contro l'Islanda. L'attaccante della Juve e della Nazionale spagnola ha aggiunto: "Ne ho tanti, oltre alla famiglia, di amici italiani e compagni di squadra. Devi sempre augurare il meglio ai tuoi colleghi e amici giusto? Non avrei mai immaginato un altro mondiale senza l'Italia, ma penso che anche loro abbiano una grande generazione di giovani che hanno molto talento e sono sicuro che saranno importanti in futuro".