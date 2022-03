Qatar 2022, svelato il pallone ufficiale: si chiama Al Rihla

E' stato presentato ufficialmente il nuovo pallone per i Mondiali in Qatar. Il nuovo Al Rihla (termine che indica il concetto di viaggio) è già disponibile negli store on line dell'Adidas, fornitore ufficiale della Coppa del Mondo Fifa dal 1970. Un pallone progettato per supportare la velocità di gioco di picco, attraverso lo speedshell, che avrà lo scopo di aumentare la velocità di volo e la rotazione della palla per ottenere un’eccellente aerodinamica e un tiro perfetto. Il nuovo Rihla ha un design innovativo a forma di pannello, che si ispira alle tradizionali barche dhrow e in particolare alle caratteristiche vele triangolari utilizzate su di esse. La palla è composta da un totale di 20 pannelli.