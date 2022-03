Qatar 2022: ecco le 29 nazionali qualificate. Attesa a Doha per i sorteggi

Sale a 29 il conto delle nazionali che hanno già strappato il pass per i Mondiali di Qatar 2022. Le ultime in ordine temporale sono state Messico e Usa, posizionatesi seconda e terza nel girone Concacaf per il Centro e il Nord America. A completare il quadro delle 32 partecipanti alla fase a gironi bisognerà attendere giugno, quando si disputeranno i playoff intercontinentali e lo spareggio europeo: i primi due vedranno la vincente dello spareggio asiatico (Emirati Arabi Uniti-Australia, 7 giugno a Doha) affrontare il Perù di Lapadula e il Costa Rica giocarsela con la Nuova Zelanda; in Europa invece il Galles attende la vincente di Scozia-Ucraina. Intanto ecco il quadro completo delle squadre già certe della qualificazione: Arabia Saudita, Argentina, Belgio, Brasile, Camerun, Canada, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Francia, Germania, Ghana, Giappone, Inghilterra, Iran, Marocco, Messico, Olanda, Polonia, Portogallo, Qatar, Senegal, Serbia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Tunisia e Uruguay.