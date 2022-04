Diretta sorteggi Qatar 2022 ore 18: fasce, criteri e dove vederli in tv

DOHA (QATAR) - Sale l'attesa per i sorteggi della fase a gironi del Mondiale di Qatar 2022. L'Italia, purtroppo, non sarà presente tra le nazionali che prenderanno parte alla prossima manifestazione iridiata (terza volta nella storia per gli azzurri: Svezia 1958, Russia 2018 e Qatar 2022). In ogni caso, i riflettori del mondo intero alle 18 italiane, 19 locali, saranno puntati sul Doha Exhibition and Convention Center, dove le 29 formazioni già qualificate conosceranno il proprio destino. Delle 32 partecipanti alla fase a gironi (saranno 48 a partire dal prossimo Mondiale), ne mancano all'appello tre, che saranno decretate dagli spareggi del 13 e 14 giugno. Il Galles, che ha battuto nella semifinale playoff l'Austria, sfiderà la vincente di Scozia-Ucraina, la Costa Rica, terza nelle qualificazioni Concacaf per il Centro e Nord America, affronterà la Nuova Zelanda, che ha battuto 5-0 le Isole Salomone, e il Perù di Lapadula che se la vedrà contro una tra Australia ed Emirati Arabi Uniti. Il sorteggio vedrà la partecipazione di 2.000 ospiti e sarà guidato da Carli Lloyd, Jermaine Jenas e Samantha Johnson, assistiti da calciatori del calibro di Cafu (Brasile), Lothar Matthaus (Germania), Adel Ahmed MalAllah (Qatar), Ali Daei (Iran ), Bora Milutinovic (Serbia/Messico), Jay-Jay Okocha (Nigeria), Rabah Madjer (Algeria) e Tim Cahill (Australia).

Dove vedere il sorteggio della fase a gironi di Qatar 2022 in tv e in streaming Il sorteggio della fase a gironi di Qatar 2022 avverrà a Doha alle ore 19 locali, 18 in Italia, e sarà visibile in diretta su Rai Sport e Sky Sport. Inoltre sarà disponibile in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play. Qatar 2022, criteri e fasce del sorteggio Le 32 formazioni saranno divise in otto gironi da quattro squadre, mentre le fasce sono state decise in base al nuovo ranking Fifa uscito nelle scorse ore. Il Qatar, Paese ospitante, di default sarà la testa di serie del Gruppo A. La mina vagante del sorteggio è la Germania, seconda testa di serie. In ogni gruppo potranno esserci un massimo di due squadre europee (in totale saranno 13), mentre gli altri continenti avranno al massimo una squadra per girone. Le squadre provenienti dagli spareggi in programma a giugno saranno inserite nella quarta fascia. Il sorteggio inizierà con l'urna 1 e terminerà con l'urna 4 e ognuna di queste verrà completamente svuotata prima di passare alla successiva. Verrà prima estratta una pallina con il nome della nazionale, in seguito una seconda sfera indicante il girone in cui giocherà. URNA 1 Qatar, Brasile, Belgio, Francia, Argentina. Inghilterra, Spagna, Portogallo. URNA 2 Messico, Olanda, Danimarca, Germania, Uruguay, Svizzera, Usa, Croazia. URNA 3 Senegal, Iran, Giappone, Marocco, Serbia, Polonia, Corea del Sud, Tunisia. URNA 4 Camerun, Canada, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, playoff Uefa, playoff interzona, playoff interzona