Qatar 2022, montepremi da record: ecco quanto incasserà la vincitrice

ROMA - Montepremi da record per Qatar 2022 , con la vincitrice della Coppa del Mondo che secondo quanto annunciato dalla Fifa incasserà circa 38 milioni di euro. Poco più di 27 milioni di euro andranno invece alla Nazionale che perderà la finale del 18 dicembre, mentre il giorno prima sarà in programma la ' finalina ' di consolazione con 24,5 milioni circa destinati alla terza classificata e 22,6 milioni di euro circa che andranno invece alla quarta .

Montepremi totale da quasi 400 milioni

Premio da 15,4 milioni di euro circa poi per le selezioni eliminate ai quarti di finale, mentre chi uscirà agli ottavi incasserà 11,7 milioni di euro circa e poco più di 8 milioni di euro andranno alle Nazionali che non riusciranno a superare i gironi eliminatori. Tutte le squadre partecipanti riceveranno comunque una 'indennità' da 1,3 milioni di euro circa. Aumenta così del 10% il valore totale dei premi messi a disposizione dalla Fifa (389 milioni di euro circa) rispetto all'edizione del 2018 in Russia.