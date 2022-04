Qatar 2022, il ct dell'Iran: "Sfida con gli Usa? Io penso solo al calcio"

"La sfida agli Usa? Non mi interessano le questioni politiche. Penso solo al calcio". Il ct dell' Iran Dragan Skocic , allontana le polemiche. La sua Nazionale è stata sorteggiata nei Mondiali in Qatar nel gruppo B, lo stesso degli Stati Uniti , nazione con la quale l'Iran ha vissuto un travagliato contesto politico. "Tra i due Paesi ci sono argomenti aperti, ma io voglio pensare solo al pallone", ha assicurato il commissario tecnico iraniano. Le due Nazionali si sono già affrontate nel 1998, in Francia. In quell'occasione l'Iran sconfisse gli Usa per 2-1.

"Vogliamo passare il turno"

"Cercheremo di passare il turno - spiega Skocic, la cui selezione partecipa per la terza consecutiva Coppa del mondo -. Ho sempre detto che disponiamo di un'ottima squadra e forse riusciremo a qualificarci per gli ottavi". L'Iran, migliore squadra asiatica nella classifica della Fifa, ha già partecipato a cinque edizioni dei Mondiali. "L'Inghilterra sarà la squadra più difficile da affrontare", ha aggiunto Skocic, 53 anni, ex giocatore di Las Palmas e Compostela (Spagna). Molti tifosi iraniani sono attesi in Qatar a novembre per supportare la squadra del cuore: "Sarà come se stessimo giocando in casa. Ci saranno tanti nostri tifosi".