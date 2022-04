Brasile, amichevole contro il Giappone il prossimo 6 giugno

RIO DE JANEIRO - La Confederazione del calcio brasiliano ha fissato un'altra amichevole di preparazione ai Mondiali per la Nazionale allenata da Tite. Il Brasile se la vedrà in amichevole contro il Giappone il prossimo 6 giugno a Brasilia. Anche i nipponici prenderanno parte alla rassegna iridata in Qatar, dove sono stati inseriti nel "tostissimo" gruppo E con Spagna, Germania e la vincente dello spareggio tra Costa Rica e Nuova Zelanda. Il Brasile è stato inserito nel girone G e sfiderà Serbia, Camerun e Svizzera.