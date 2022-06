Italia, addio ipotesi ripescaggio: l'Ecuador sarà ai Mondiali, archiviato il ricorso

Nessuna ipotesi di un possibile ripescaggio dell' Italia di Mancini, l' Ecuador parteciperà regolarmente ai prossimi Mondiali. La Fifa ha archiviato il procedimento aperto in precedenza nei confronti della nazionale di Alfaro , relativo alla posizione del difensore Byron Castillo che secondo l'accusa del Cile sarebbe in realtà nato in Colombia. Gli ecuadoriani saranno dunque della rassegna iridiata a partire dal prossimo novembre, anche se bisogna tenere in conto, come evidenziarto nella parte finale del comunicato del massimo organo del calcio internazionale, che la Federazione cilena potrà avvalersi del Comitato d'Appello.

Ecuador ai Mondiali: il comunicato Fifa

"La Commissione Disciplinare FIFA ha preso la sua decisione in relazione alla potenziale ineleggibilità del giocatore Byron David Castillo Segura, in merito alla sua partecipazione a otto partite di qualificazione ai Mondiali della squadra nazionale della Federcalcio ecuadoriana (FEF). Dopo aver analizzato le argomentazioni di tutte le parti interessate e considerato tutti gli elementi portati dinanzi ad essa, la Commissione Disciplinare FIFA ha deciso di archiviare il procedimento avviato contro la FEF. Le conclusioni della Commissione Disciplinare sono state comunicate in data odierna alle parti interessate. In accordo con le disposizioni in materia del Codice Disciplinare FIFA, le parti hanno dieci giorni di tempo per richiedere la motivazione che, se richiesta, sarebbe successivamente pubblicata su legal.fifa.com. La presente decisione resta oggetto di ricorso dinanzi al Comitato d'Appello della FIFA".