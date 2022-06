Il curioso gesto del portiere che ha mandato l'Australia ai Mondiali

La qualificazione ai Mondiali in Qatar dell'Australia ai danni del Perù ha un protagonista assoluto. Andrew Redmayne si è reso protagonista della vittoria della sua Nazionale, arrivata ai calci di rigore. Specialista nel sabotare i tentativi avversari dagli undici metri, la sua prestazione è diventata virale grazie ai curiosi gesti effettuati per destabilizzare gli avversari. Oltre ai balletti che hanno confuso i calciatori peruviani dal dischetto (come Grobbelaar in Liverpool-Roma del 1984 e Dudek in Milan-Liverpool del 2005), Redmayne è riuscito a confondere le idee anche al portiere avversario. Infatti, dopo aver lasciato la porta a Pedro Gallese, ha preso la bottiglietta d'acqua del collega peruviano e l'ha gettata dietro i cartelloni pubblicitari, nascondendola con nonchalance. Il motivo non è confermato, ma si può ricercare nel fatto che i portieri molto spesso scrivono sulle bottigliette d'acqua le indicazioni e gli appunti sui tiratori avversari.