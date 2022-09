Qatar 2022, una formula matematica incorona l'Argentina: "Vincerà la finale contro l'Inghilterra"

L’ Argentina vincerà il Mondiale 2022 in Qatar, il primo della storia a giocarsi in autunno. A “sentenziarlo” non è stato un pronostico indetto tra addetti ai lavori e neppure qualche epigono del celebre, e compianto, polpo Paul , indelebilmente legato al trionfo dell’Italia a Germania 2006.

A prevedere il trionfo della Seleccion, come riporta il 'Mundo Deportivo', non è stato neppure un algoritmo, ma qualcosa di simile, una previsione matematica effettuata da Joachim Klemen , che di professione fa l’agente di borsa, ma che nel settore dei pronostici calcistici vanta anche un passato più che ragguardevole, avendo già previsto attraverso il proprio sistema di calcoli sia il successo della Germania a Brasile 2014 che quello della Francia a Russia 2018.

Qatar 2022, il sogno dell'Argentina

Insomma, Leo Messi e tutto il popolo argentino possono toccare ferro, ma anche sperare che Klemen indovini la terza previsione consecutiva, per la gioia di uno stato che vive tradizionalemente di calcio e che è appena tornato a vedere la propria nazionale alzare un trofeo, la Copa America 2021, dopo 28 anni di digiuno. L'Argentina ha finora vinto due Mondiali, uno in casa nel 1978 e l’altro nel 1986 in Messico, quest'ultimo legato al ricordo delle gesta di Diego Armando Maradona.

"Argentina campione, Inghilterra sconfitta in finale"

Klemen, che lavora per Liberum Capital Ltd., ha utilizzato una formula che ha unito la forza delle squadre a variabili socioeconomiche, compreso il Pil, che possono influire sulle prestazioni delle varie nazionali. Nel dettaglio, secondo il calcolo, l’Argentina avrà la meglio dell’Inghilterra in finale dopo aver eliminato in semifinale la Spagna. Certo, una percentuale di errore va sempre mantenuta e Klemen ci scherza sopra...: “Da quando mi occupo di servizi finanziari ho imparato come trovare scuse se sbaglio qualche previsione. Se ci prendo è abilità, se sbaglio è colpa di qualcun altro...".