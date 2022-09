Dybala in volo con Messi, interisti direttamente a Milano

MILANO - In fuga da New York. Per tornare il prima possibile a disposizione di Mourinho, Allegri, Inzaghi e Sottil. Dopo l'amichevole di ieri sera alla Red Bull Arena tra la Seleccion e la Giamaica, i sei argentini chiamati dal ct Scaloni avevano due piani di volo diversi per rientrare in fretta in Italia e sprecare meno energie possibili in aeroporto. Inter-Roma di sabato si è iniziata a giocare in anticipo.

Dybala Con Messi La Roma e la Juventus hanno scelto rispettivamente per Dybala e per la coppia Di Maria-Paredes il charter allestito da Lionel Messi per tornare a Parigi. Su quel volo ci saranno anche altri argentini che giocano in giro per l'Europa. Dalla capitale francese la Joya farà rotta verso la Capitale, mentre i due bianconeri raggiungeranno Torino. Niente traversata oceanica fianco a fianco con gli interisti che per rientrare a Milano hanno scelto una soluzione diversa, senza scali.