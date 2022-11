"Mondiali, tutto pagato ai tifosi in cambio di commenti positivi sul Qatar"

Continuano le polemiche sul Mondiale in Qatar, con un'ultima indiscrezione lanciata dall’emittente radiotelevisiva pubblica olandese NOS. Sembra infatti che ben cinquanta tifosi della nazionale di calcio olandese potranno seguire i Mondiali senza spendre nulla, nè per l'aereo nè per l'albergo. Si tratta di particolari 'tifosi-influencer', scelti dal Qatar per migliorare la propria immagine a livello internazionale, con le numerose accuse di violazione dei diritti umani e la denuncia su migliaia di migranti sfruttati e morti nella costruzione degli stadi.