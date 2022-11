Brasile, Richarlison impazzisce di gioia: il bimbo diventa... un trofeo

La felicità è debordante per Richarlison, inserito tra i convocati del Brasile per l'imminente Mondiale in Qatar. L'attaccante del Tottenham ha pubblicato sui social il video con l'istante in cui apprende della chiamata da parte del ct verdeoro Tite: nelle immagini Richarlison è con i famigliari, in trepidante attesa, mentre si copre gli occhi davanti alla tv che scandisce i nomi di tutti i calciatori della Seleção, uno per uno... Poi, quando sente il proprio nome, il 25enne calciatore degli Spurs salta letteralmente in aria, con i suoi parenti, in un mare di baci e abbracci, tra urla di felicità. Alla fine del video Richarlison prende tra le braccia un bimbo e lo alza in aria, a mo' di trofeo, con amore e gioia. Per lui è la prima partecipazione a un Mondiale.