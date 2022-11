Mondiali al Qatar, Blatter pentito: "Un errore". E attacca Platini...

Il piano originale

Più che per le violazioni dei diritti umani e dei lavoratori o per quelle delle libertà sociali però, Blatter sembra criticare l'emirato soprattutto dal punto di vista logistico: "Il Qatar è un piccolo paese. Il calcio e la Coppa del Mondo - ha sottolineato - sono per i grandi paesi". L'ex numero uno della Fifa non si sente però l'unico colpevole e punta il dito contro Michel Platini: "Nel Comitato Esecutivo avevamo concordato che la Russia avrebbe ospitato l'edizione del 2018 e gli Stati Uniti quella del 2022. Sarebbe stato un gesto di pace se i due rivali politici avessero ospitato la Coppa del Mondo uno dopo l'altro" ha spiegato Blatter, sospeso poi nel 2015 dalla Fifa per le accuse di corruzione.