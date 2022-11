Croazia, ai Mondiali vanno Perisic e Brozovic ma non Rebic

Sì a Brozovic, no a Rebic. Come da pronostici. La Federazione croata ha reso noti oggi i 26 giocatori della Croazia che disputeranno i Mondiali in Qatar: c'è il regista dell'Inter, ma non l'esterno offensivo del Milan. Convocato anche l'ex nerazzurro Ivan Perisic, che ora gioca con il Tottenham di Antonio Conte in Premier League e che sarà avversario dei rossoneri negli ottavi di finale di Champions League.