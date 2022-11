Abraham e Smalling, addio Mondiali! L'Inghilterra non li convoca

Come ampiamente anticipato dal nostro sito, Tammy Abraham e Chris Smalling non fanno parte dell'elenco dei convocati del ct inglese Gareth Southgate per i Mondiali in Qatar. Tra i 26 calciatori selezionati, mancano il difensore e il centravanti giallorosso. Anche il milanista Tomori non è stato inserito dal tecnico inglese. Ma tra le convocazioni ci sono molte sorprese: sono stati chiamati infatti James Maddison, Callum Wilson (entrambi fuori dal giro della Nazionale da tre anni) e Marcus Rashford oltre a Kalvin Phillips, sebbene in questa stagione non abbia mai giocato una partita da titolare col Manchester City. L'Inghilterra è inserita nel girone B con Iran, Usa e Galles.