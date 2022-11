Mondiali 2022: Spagna, Luis Enrique esclude un veterano dai convocati

MADRID (Spagna) - Ci sono un paio di sorprese nell’elenco presentato alla Fifa dal Commissario tecnico spagnolo Luis Enrique. L’allenatore delle Furie Rosse ha sciolto gli ultimi dubbi annunciando i 26 giocatori che rappresenteranno la Spagna ai prossimi Mondiali in Qatar in cui la selezione iberica avrà modo di affrontare - nel girone eliminatorio - Costa Rica, Germania e Giappone. Nella lista c’è Ansu Fati, estromesso dalle ultima gare disputate dalla Spagna con Svizzera e Portogallo lo scorso settembre, ed è presenta anche Hugo Guillamon, difensore del Valencia che nel proprio club gioca a centrocampo. Luis Enrique ha deciso di affidarsi al blocco che ha preso parte alle qualificazioni: nessun ritorno a sorpresa per Sergio Ramos.