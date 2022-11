Clamoroso Gascoigne in diretta tv: "Ai Mondiali mi beccarono con..."

Quando Paul Gascoigne rilascia dichiarazioni, le sue parole non passano mai inosservate. È accaduto anche negli studi di Sky Sports dove 'Gazza' ha presenziato come ospite per commentare, con i presenti in studio, la lista dei 26 giocatori convocati dal ct dell'Inghilterra Gareth Southgate per il Mondiale qatariota. L'ex fantasista, tra le altre, di Lazio e Tottenham, ha ammaliato lo studio con una serie di aneddoti legati alle edizioni della Coppa del Mondo che lo hanno visto protagonista dentro e soprattutto fuori dal campo e i ricordi di Gascoigne si sono concentrati tutti sulle celebri notti magiche di Italia '90. Il cammino della Nazionale dei 'Tre leoni' nel torneo tricolore si fermò in semifinale contro la Germania Ovest che poi vinse quell'edizione battendo in finale l'Argentina di Maradona ma 'Gazza' va oltre la delusione di quell'eliminazione e racconta, con il suo spiccato aplomb, i momenti felici vissuti nelle 'estati mondiali'.