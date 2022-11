Conte si consola dopo l'Italia fuori dal Mondiale: "Ecco per chi tiferò"

LONDRA - Senza Italia al Mondiale in Qatar Antonio Conte sa già per chi fare il tifo: l'Inghilterra. Per il tecnico del Tottenham, che in carriera ha allenato soltanto nei campionati italiani e in Premier League, non ci sono altre opzioni: "Kane? Vuole giocare un grande Mondiale e auguro il meglio a lui e all’Inghilterra, anche perché l’Italia non ci sarà e quindi sarò un tifoso dell’Inghilterra", ha detto Conte in conferenza stampa. Nella nazionale dei Tre Leoni l'ex allenatore della Juve e dell'Inter potrà seguire con un interesse particolare sia Dier sia Kane, gli unici due giocatori inglesi del Tottenham convocati per il Mondiale.