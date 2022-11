Il Ghana sbarca in Qatar, ma non ha le maglie: incredibile quello che è successo

È tutto pronto per il Mondiale 2022, che si aprirà domenica 20 novembre con la cerimonia d'apertura e la partita inaugurale Qatar-Ecuador. Tante Nazionali sono già partite verso il paese ospitante, in attesa dell'inizio dell'evento. A catturare l'attenzione di tutti però in questi giorni è stato il Ghana, con la selezione africana che si è resa protagonista di un clamoroso errore.