Scaloni ringrazia Mourinho: "Ha gestito bene Dybala"

ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) - Paulo Dybala al Mondiale in Qatar, e l'Argentina esulta. La Joya è di tutti: della Roma, che ha rimesso in piedi il suo top player anche prima della sosta, mandandolo in campo contro il Torino; e di Scaloni, che può contare sul 21 per la missione Qatar 2022. Quando Paulo è andato ko contro il Lecce, calciando il rigore, in Argentina hanno tremato, sperando in un recupero in tempo per il Mondiale. E così andata, merito soprattutto della Roma.