Mondiali Qatar 2022: orari, partite, dove vederli in tv e streaming

È scattato il conto alla rovescia finale per la Coppa del Mondo in Qatar, al via domenica prossima (20 novembre) con la sfida tra i padroni di casa e l'Ecuador mentre la finale in programma il 18 dicembre. Saranno 32 le nazionali al via divise in 8 gironi (le prime due di ogni raggruppamento accederanno agli ottavi) in una rassegna che prevede un calendario di 64 partite. In Italia sarà possibile seguire tutte le sfide dei Mondiali in diretta tv sulla Rai (Rai 1, Rai 2 o Rai Sport) e in diretta streaming su Rai Play.