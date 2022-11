Mondiali Qatar, la profezia del supercomputer: chi vincerà e come

Sarà il Brasile a vincere i prossimi Mondiali in Qatar . E' una macchina a dirlo, un supercomputer, che ha predetto come andranno a finire i campionati del mondo che cominciano domenica. La squadra sudamericana di Neymar e Danilo dovrebbe superare nell'ultimo atto la Francia di Mbappè , Benzema e dello juventino Rabiot .

A parlare della simulazione al computer è il Sun. Secondo la macchina, in semifinale ci sarà la solita Germania , che affronterà la Francia che avrà sconfitto ai quarti di finale l' Inghilterra . Dall'altra parte ci sarebbe il derby sudamericano tra l'Argentina di Dybala e Messi e il Brasile. Ma vediamo come dovrebbe andare dai quarti in poi.

Ai quarti ci sarebbero i confronti tra Olanda e Argentina e Spagna e Brasile da una parte del tabellone; dall'altra, invece, ecco il derby europeo tra la Francia e l'Inghilterra e la Germania e il Portogallo. In semifinale, come detto, ci sarebbero l'interessantissimo Argentina-Brasile e Germania-Francia.

Il Sun fa sapere come la nazionale inglese partirà oggi per il Qatar dopo aver ricevuto il saluto reale dal principe William. E rivela che secondo Messi proprio l'Inghilterra sarebbe tra le tre favorite per il successo finale, insieme a a Brasile e Francia: “Oggi sono un po' sopra agli altri, ma può succedere di tutto”. Basso profilo dunque per la Pulce, a parole.