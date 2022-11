Messi e Ronaldo: l’ultimo duello al sole

Un lungo duello, proprio come quello narrato da Joseph Conrad e portato sullo schermo da Ridley Scott. Un lungo duello all’ultima sfida Mondiale , perché il tempo è volubile e dopo una certa età, specialmente nel calcio, può portarti il conto anche se non ti sei ancora alzato dal banchetto, anzi non ne hai proprio l’intenzione, perché ti stai ancora divertendo. Non c’è mai stato un duello così, come quello tra Cristiano Ronaldo CR7 e Leo Messi la Pulce . Pelè era da solo, nessuno riusciva ad affiancarlo, Maradona aveva grandi campioni nei suoi anni, come Platini e Zico, ma era una spanna sopra; infatti, è stato l’unico giocatore a vincere da solo un Mondiale. E come un dio pagano, così si proclamò dopo la manolesta con l’Inghilterra, si riposò l’ultimo giorno, nella finale, lasciando il proscenio ai compagni. Cristiano e Leo, in Qatar, non potranno risparmiarsi, dovranno essere quello che non sono ancora stati. Hanno buone squadre alle spalle, ma per arrivare a salire verso il sole senza scottarsi dovranno “maradonizzarsi” come finora non sono riusciti a diventare in una Coppa del Mondo , per favorire il folle e meraviglioso incastro che potrebbe farceli trovare l’uno contro l’altro armati di prelibatezze pallonare in finale.

Anche Messi ha un sogno, il solito, quello di sempre, quello che lo accompagna da quando la sua grandezza si è manifestata: eguagliare Maradona, diventare come lui, fare come lui con la Seleccion. Non c’è paragone tra i trofei vinti dall’uno e dall’altro, individualmente e a livello di squadra, ma la lontananza tra i due resta abissale e la differenza la fa l’Albiceleste, la concretizza il Mondiale, il grande appuntamento che la Pulce accarezzò nel 2014, quando la maledizione del Maracanazo si abbatte sull’Argentina e sul suo fenomeno. Una partita, quella contro la Germania, da vincere senza discussioni. E invece errori, sbagli, paura. E i tedeschi a festeggiare, con i brasiliani che, ovviamente, tifavano contro i “nemici” storici dell’Argentina.

Ora, secondo i bookmaker, la nazionale di Lionel Scaloni, che si sta allenando ad Abu Dhabi, è la favorita per la vittoria finale (anche il Portogallo non è messo male, comunque). Un po’ più giù, un po’ più su l’Argentina lo è sempre stata nel gruppo di testa, basta vedere l’elenco dei convocati e soprattutto di quelli che sono rimasti a casa e che molte altre nazionali prenderebbero di corsa.

Quindici anni di duelli, con Ronaldo a svettare per le Champions vinte (5 a 4) e Messi a superarlo per i Palloni d’Oro (7 a 5). Ma le fredde cifre non raccontano l’epica di questa sfida, infatti non le citiamo anche perché l’articolo finirebbe qua. I due arrivano in Qatar in situazioni diverse. Ronaldo senza fissa dimora se nella Nazionale portoghese, Messi con un domicilio dorato a Parigi, dal 2021. Ronaldo che difficilmente concorrerà per un’altra Champions, Messi che invece ci proverà, nel 2023, per regalare al suo presidente il trofeo per cui ha investito quello che ha investito. Ma ora si devono concentrare sul Mondiale e non distrarsi come fecero in Russia, nel 2018. Ricordate la sfida animalier? Prima del torneo Leo si fece fotografare con capre di ogni ordine e specie e CR7 gli rispose lisciandosi il pizzetto, che non aveva, dopo ogni gol. Goat, cioè capra, è l’acronimo per Great Of All Times. Insomma i due si mandavano a dire: sono io la capra del football, cioè il più grande. È stata l’unica occasione, durante questo duello infinito, in cui i due se le sono mandate a dire. In generale, pur non amandosi e neanche stimandosi, pur avendo sempre manifestato freddezza nelle occasioni pubbliche di incontro, non si erano mai punzecchiati. E non l’hanno più fatto. Questo è un rischio che, di sicuro, che questa volta non correranno. Perché in questo ultimo duello, in questo last urrà tra le dune sul mare dove la distanza più lunga tra due stadi è 70 km, bisognerà rimanere concentrati. Il più grande, eventualmente, lo stabilirà il campo. In Russia, guardandosi allo specchio, finirono fuori agli ottavi. Non bene. Ora dovranno sintetizzare su di sé tutto quello che occorre per vincere: essere fenomeni individuali e guide collettive. Essere padroni di sé stessi e riferimenti per gli altri. Non è facile, ma il vincitore dell’ultimo duello passa di qui.