"Shakira si rifiuta di cantare ai Mondiali 2022 in Qatar"

Shakira non sarà in Qatar. La popstar colombiana avrebbe deciso di rifiutare l'offerta di esibirsi alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2022, che si svolgerà questa domenica allo stadio Al Bayt. L'ex compagna di Piqué avrebbe scelto dunque di seguire le orme di Dua Lipa e Rod Stewart che prima di lei hanno detto no come protesta per le politiche contro i diritti umani attuate nel Paese. "Mi hanno confermato che Shakira non si esibirà alla cerimonia di apertura", ha spifferato la giornalista spagnola Adriana Dorronsoro. Al momento nessun commento è ancora arrivato da parte di Shakira o del suo entourage.