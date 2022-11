Di Maria, la felicità di una nuova sfida

TORINO - Dalla Juve all’Argentina e ritorno. Sorride, Angel Di Maria, negli scatti social che arrivano da Abu Dhabi, dove la Seleccion sta preparando l’assalto alla Coppa del Mondo che manca da ben trentasei anni. Per il Fideo c’è una motivazione speciale, una spinta in più per far bene: «Questo sarà il mio ultimo Mondiale» annuncia in un’intervista a La Nacion. Sarà l’ultima occasione, come per Leo Messi, per afferrare quel titolo che finora è sfuggito. Non si può fallire, insomma. «La verità è che non posso credere di essere al mio quarto Mondiale - racconta - È fantastico e mi sento molto orgoglioso del mio lavoro durante tutti questi anni. Non è facile restare così tanto tempo in Nazionale, con la quantità e la qualità dei giocatori del nostro Paese. Ho ricevuto molte critiche, ma ho giocato 124 partite e penso che non tutti possano farlo. Mi diverto come la prima volta». Adesso c’è da cancellare l’eliminazione con la Francia agli ottavi del Mondiale di Russia 2018. «Non è una rivincita, ma una nuova sfida - spiega - Siamo competitivi, possiamo lottare per la vittoria. Siamo in un buon momento e siamo arrivati bene a questo appuntamento dopo aver vinto la Copa America e la Finalissima con l’Italia. Combatteremo ogni partita, questo è sicuro. Favorite? Mi viene in mente subito la Francia, perché è campione in carica, per la qualità dei suoi giocatori, ma il Mondiale può essere insidioso. Si potrebbero citare anche Germania e Spagna, ma stanno attraversando processi di rinnovamento, hanno tanti giovani e non si sa come reagiranno in un torneo così importante».