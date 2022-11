Sapete che il Brasile non ha avuto sempre la maglia verdeoro?

Vedere la maglia verdeoro del Brasile è una delle più grandi emozioni del calcio, e anche un simbolo per eccellenza dei Mondiali. Però forse non tutti sanno che la Seleçao non sempre ha indossato quella maglia. Fino al 1950 infatti la divisa era bianca. Ad aver creato quel completo verdeoro che tanto fa emozionare gli appassionati di calcio è stata una tragedia sportiva. I Mondiali giocati proprio in Brasile nel 1950, quando i padroni di casa vennero battuti in finale dall’Uruguay per 2-1 contro ogni pronostico allo stadio Maracana di Rio de Janeiro. Quella partita è passata alla storia come il “Maracanazo”, uno dei momenti peggiori della storia del calcio brasiliana. La ferita fu così grande che la federazione decise che non doveva più indossare quella maglia etichettata come “maledetta” e che per la nazionale se ne doveva creare una che contenesse tutti i colori della bandiera: giallo, verde, blu e bianco.