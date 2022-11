"Correa allarma l'Argentina, nuovo guaio per il Tucu e Scaloni riflette"

Allarme per Joaquin Correa a pochi giorni dal via del Mondiale in Qatar: secondo quanto riporta Tycsports, l'attaccante dell'Inter avrebbe accusato un fastidio al ginocchio nell'amichevole dell'albiceleste contro gli Emirati Arabi Uniti, l'ultimo test prima del debutto del 22 novembre contro l'Arabia Saudita.

"Correa, fastidio al ginocchio e il ct Scaloni riflette" Il Tucu, autore dell'ultima rete del 5-0 della nazionale argentina, ha sentito fastidio allo stesso ginocchio infortunato un mese e mezzo fa, un problema che sembrava essersi lasciato ormai alle spalle. Secondo i media sudamericani il commissario tecnico Lionel Scaloni ha deciso di prendere tempo e seguirà l'evoluzione della situazione nei prossimi giorni, per capirne l'entità e stabilire come muoversi: per questo, giovedì il giocatore farà un lavoro specifico di chinesiologia.