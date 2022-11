Cerimonia Mondiali Qatar: dove vederla in tv, orario e programma

A dare il via domani (domenica 20 novembre) al torneo sarà il match tra i qatarioti padroni di casa e l'Ecuador (fischio d'inizio alle ore 17 italiane) in programma all'Al Bayt Stadium (arbitrerà l'italiano Orsato). Ma prima della partita (intorno alle ore 16) nell'impanto di Al Khor (capacità di 60mila spettatori) è in programma la tradizionale cerimonia inaugurale , che sarà possibile seguire in diretta tv su Rai 1 (collegamento dalle ore 15.30 ) o in diretta streaming su Rai Play .

Gli artisti in scaletta

Se non ci sarà Dua Lipa tra gli artisti in scaletta, ci si aspetta comunque un grande show: saranno presenti fra gli altri Shakira (già 'madrina' dei Mondiali del 2010 in Sudafrica), i Black Eyed Peas e Jeon Jung-kook, frontman del famoso gruppo K-Pop BTS. Non mancheranno ovviamente i compositori dei quattro brani che faranno da colonna sonora alla kermesse: Trinidad Cardona, Davido e Aisha con Hayya Hayya (Better Together); Ozuna (feat. GIMS) con Arhbo; Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad, Manal & RedOne con Light the Sky e infine Tears for Fears (feat. Lil Baby) con The World Is Yours To Take.