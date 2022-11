Diretta Qatar-Ecuador ore 17: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Il Qatar debutta nel suo Mondiale. Dopo dodici anni di attesa, polemiche e tanto lavoro si alza il sipario sul torneo più chiacchierato della storia del calcio. Allo stadio Al Bayt, dove ha vinto tre volte su tre con un parziale di 9-0, la squadra allenata dallo spagnolo Sanchez, vuole fare subito bella figura contro l’Ecuador. “È la nostra occasione di dimostrare che meritiamo il calcio di vertice, anche se l’Ecuador sulla carta è favorito. Non nego che sia una grande emozione, perché sarà una grande festa per il Qatar”, le parole del ct qatariota. Sono tre i precedenti tra Qatar ed Ecuador, sfide tutte disputate in Qatar per un bilancio in perfetto equilibrio di una vittoria a testa e un pareggio (sei reti realizzate per parte). L’incrocio più recente ha visto la vittoria del Qatar in un match amichevole disputato nell’ottobre 2018 (4-3).