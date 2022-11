La foto di Messi e Ronaldo nasconde due segreti incredibili: il retroscena svelato

A volte per fare la storia basta un solo scatto. Lo sa bene Annie Leibovitz , che da decenni trasforma momenti e personaggi in icone mondiali. Da John Lennon a Meryl Streep , dalla Regina Elisabetta II a Leonardo Di Caprio , la celebre ritrattista è riuscita di nuovo a creare una foto destinata a diventare un simbolo. Con protagonisti Leo Messi e Cristiano Ronaldo , l'ultima pubblicità realizzata fotografa statunitense, rivelata alla vigilia del Mondiale in Qatar , vede i due campioni seduti uno di fronte all'altro, intenti a giocare una partita a scacchi di bergmaniana memoria. Di fronte a loro, una valigia Louis Vuitton fa da scacchiera. "La vittoria è uno stato mentale", hanno scritto CR7 e Leo nella didascalia al post Instagram , uno in inglese e l'altro in spagnolo. Ma la foto è molto di più di quello che si vede e nasconde due segreti incredibili che hanno fatto impazzire i tifosi.

Cristiano Ronaldo e Messi, svelati i dettagli della foto di Annie Leibovitz

Alcuni l'hanno definita "iconica", altri "l'immagine del secolo". Ma non tutti hanno notato i dettagli nascosti dietro la già celebre foto di Messi e Ronaldo scattata da Annie Leibovitz. Ci hanno pensato alcuni utenti di Twitter a rivelare tutti i retroscena curiosi. La valigetta su cui i due fuoriclasse giocano a scacchi è già nota ai tifosi di calcio: durante il Mondiale 2018 in Russia, è stata proprio il contenitore del trofeo della Coppa del Mondo. Per Messi e Ronaldo, il torneo in Qatar potrebbe rappresentare l'ultima occasione delle loro straordinarie carriere per vincere il Mondiale: la partita e la riflessione sulla prossima mossa diventerebbero così una bellissima metafora del modo in cui i due campioni vivranno il prossimo mese. Magari sperando in una finale Argentina-Portogallo, come tanti tifosi hanno dichiarato sui social. Ma non è tutto.