Chi vince il Mondiale? La risposta dell'algoritmo è sorprendente

Il team di ricerca del Centro internazionale di studi sportivi, più noto come Cies Football Observatory ha utilizzato le metriche dell’Impact Score per classificare le squadre che partecipano al Mondiale in Qatar: ne è venuto fuori un ranking che riunisce il valore di ogni singolo giocatore presente nella rosa delle 32 nazionali in lizza, da quelli con il punteggio più alto fino a quelli con il punteggio più basso. Che cos'è però l'Impact Score? Si tratta di un parametro che viene calcolato sulla base delle prestazioni sportive medie alle partite in cui i giocatori hanno partecipato negli ultimi 365 giorni, dai minuti ufficiali ai quali i giocatori hanno preso parte oltre e al confronto delle prestazioni in campo tra compagni di squadra e avversari, nonché rispetto ai giocatori con il stesso profilo tecnico, calcolato in base al ruolo ricoperto in campo.