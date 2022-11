Inghilterra-Iran diretta: ora LIVE la partita di oggi

L'Inghilterra vice campione d'Europa fa il suo esordio al Mondiale 2022 in Qatar contro l'Iran . Southgate schiera là davanti Kane con Saka e Sterling , mentre Foden si accomoda in panchina. L'Iran di Queiroz risponde con il tridente Jahanbakhsh , Taremi e Pouraliganji .

13:35

Il pre gara è stato agitato dalla polemica sulla fascia da capitano "One Love". "Come federazioni nazionali non possiamo mettere i nostri giocatori in una posizione in cui potrebbero essere soggetti a sanzioni sportive, comprese le ammonizioni", hanno affermato le sette federazioni di calcio in una dichiarazione congiunta. LEGGI TUTTO