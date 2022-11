Iran, i calciatori non cantano l'inno prima della sfida con l'Inghilterra

AL RAYYAN (Qatar) - Protesta silenziosa davanti alle telecamere di tutto il mondo da parte dei calciatori dell'Iran in occasione della sfida con l'Inghilterra, valida per la prima giornata del gruppo B del Mondiale in Qatar. Prima del fischio iniziale, nel classico schieramento a metà campo, nessuno degli uomini della formazione asiatica ha cantato l'inno nazionale iraniano. Unica eccezione, secondo quanto mostrato dalle telecamere, è stato un membro della panchina, che si è messo la mano sul cuore intonando l'inno. Sui social, soprattutto, "l'ammutinamento" non è passato inosservato. La scelta è un chiaro segnale di solidarietà verso le proteste per la libertà in corso in Iran da alcune settimane, dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata e percossa dalla polizia religiosa a Teheran.