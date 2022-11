Recupero record in Inghilterra-Iran: il motivo

Ben 14 minuti di recupero alla fine del primo tempo di Inghilterra-Iran, seconda partita del Mondiale in Qatar. Si è giocato fino al 59' al Khalifa International Stadium, segnando un record per il tempo aggiuntivo dato in una signola frazione di gioco alla Coppa del Mondo. La decisione dell'arbitro è però corretta, ed è stata causata da cosa è successo all'inizio della partita.