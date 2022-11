Altra bufera in Qatar: birra vietata ai tifosi ma nel box dello stadio...

Le regole non valgono per tutti. Se sei un vip, puoi permetterti cose che gli altri tifosi possono solo sognare: in questo caso gli alcolici. Nei giorni scorsi, la Fifa aveva deciso di bandire la birra nei pressi e negli stadi che ospitano le partite del Mondiale in Qatar. Ci sono state proteste sia da parte delle squadre sia da parte dei fan, come quella inscenata ieri dagli aficionados dell'Ecuador nella partita d'esordio contro i padroni di casa.

Qatar: quello che manca è l'uguaglianza In Qatar a mancare è l'uguaglianza, in tutti i sensi, Anche in questo. In una storia Instagram di Riccardo Silva, numero uno dei Miami Fc e investitore anche nel Milan con RedBird, si vede il box dei vip e, per un momento, il telefonino riprende alcune bottiglie di vino messo in fresco. Insomma, una figuraccia.