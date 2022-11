Diretta Danimarca-Tunisia: inizia la ripresa

DOHA - Inizia il Mondiale di Danimarca e Tunisia che si affrontano oggi per la prima giornata del Gruppo D. Per i danesi del Ct Hjulmand l'obiettivo è far bene come all'ultimo Europeo e magari migliorare la prestazione di Francia '98 quando la Danimarca approdò ai quarti di finale. Con la Tunisia è una sfida inedita a livello di Mondiali.

Dove e a che ora vedere Danimarca-Tunisia: orari e canali

L'incontro tra Danimarca e Tunisia, valido per il primo turno della fase a gironi del Gruppo D dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma all'Education City Stadium di Doha alle 14 (16 locali). Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 2 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui la diretta di Danimarca-Tunisia sul nostro sito

Formazioni ufficiali Danimarca-Tunisia

DANIMARCA (3-4-2-1) Schmeichel; Kjaer, Andersen, Christensen; Kristensen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Skov Olsen, Eriksen; Dolberg. Ct: Hjulmand. A disposizione: Rönnow, Wass, Bah, Nelsson, Stryger Larsen, O. Christensen, Lindstrom, Norgaard, Jensen, Skov, Damsgaard, Braithwaite, Poulsen, Wind, Cornelius.

TUNISIA (3-5-2): Dahmen; Meriah, Talbi, Bronn; Drager, Laidouni, Skhri, Ben Slimane, Abdi; Msakni, Jebali. Ct: Kadri. A disposizione: Mathlouthi, Hassen, Sliti, Ben Said, Kechrida, Jaziri, Chalali, Ben Romdhane, Sassi, Maaloul, Khenissi, Khazri, Mejbri, Ghandri, Ifa.

ARBITRO: Cesar Ramos (Messico).

Danimarca-Tunisia, la diretta

70' Palo Danimarca! Eriksen dalla bandierina, Christensen di testa, palla sul palo alla sinistra di Dahmen

69' Eriksen conclude potente ma centrale, Dahmen alza sopra la traversa

57' Damsgaard mette in mezzo per Dolberg il cui colpo di testa è respinto dal portiere Dahmen

55' Gol annullato alla Daminarca: Skov Olsen insacca al termine di un batti e ribatti in area, ma c'è un offside di Damsgaard all'inizio dell'azione

46' Inizia la ripresa

45+4 Termina il primo tempo sullo 0-0

42' Tunisia ancora vicina al vantaggio: Jebali riceve in area da Msakni e tenta lo scavetto ma Schmeichel in uscita bassa sventa il pericolo

39' Tunisia pericolosa: da calcio d'angolo palla all'interno dell'area per Ben Slimane che non trova la porta

33' Conclusione da lontano di Hojbjerg: il portiere tunisino Dahmen controlla la conclusione centrale e debole

32' C'è un contatto nell'area della Danimarca tra Hojbjerg e Drager, l'arbitro fa proseguire

24' Gol annullato alla Tunisia: c'è fuorigioco di Jebali

11' la Tunisia ci prova con una conclusione dalla distanza di Drager: deviazione di Christensen e palla a lato non di molto

1' Inizia la partita