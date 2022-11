Diretta Messico-Polonia ore 17: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Tutto pronto per l'esordio al Mondiale 2022 di Messico e Polonia : una sfida con tanta Italia in campo, a partire dal "derby" interno tra Lozano e Zielinski , entrambi del Napoli, proseguendo per gli juventini Szczesny e Milik , arrivando al romanista Zalewski per un totale di 10 polacchi che militano in Italia (sarebbero stati 11 senza il forfait di Dragowski ): Skorupski , Zurkowski , Piatek , Kiwior , Bereszynski e infine, a rappresentare la Serie B, Glik del Benevento .

Dove e a che ora vedere Messico-Polonia: orari e canali

L'incontro tra Messico e Polonia, valido per il primo turno della fase a gironi del Gruppo C dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma allo Stadium 975 di Doha alle 17 (19 locali). Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 2 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui la diretta di Messico-Polonia sul nostro sito

Probabili formazioni Messico-Polonia

MESSICO (4-3-3): Ochoa, Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Chavez, E. Alvarez, Herrera; Lozano, Martin, Vega. Ct: Martino. A disposizione: Talavera, Cota, Araujo, K. Alvarez, Vasquez, Arteaga, C. Rodriguez, E. Gutierrez, Guardado, Romo, Pineda, Antuna, Alvarado, Funes Mori, Jimenez.

POLONIA (3-5-2): Szczesny, Bednarek, Glik, Kiwior; Cash, Zurkowski, Krychowiak, Zielinski, Zalewski; Lewandowski, Milik. Ct: Michniewicz. A disposizione: Grabara, Skorupski, Gumny, Jedrzejczyk, Wieteska, Bielik, Bereszynski, D. Szymanski, Kaminski, Frankowski, S. Szymanski, Grosicki, Swiderski, Piatek.

ARBITRO: Beath (Australia)

ASSISTENTI: Shchetinin-Beecham (Australia)

IV UOMO: Frappart (Francia)

VAR: Evans (Australia)

AVAR: Gallo (Colombia)