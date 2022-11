Ascolti Mondiali, 4.555.000 per Usa-Galles

E veniamo agli ascolti, in queste prime giornate, ondivaghi. Senza Italia prevale l'interesse per le squadre in campo, oltre ovviamente all'orario di trasmissione delle partite, molte delle quali vanno in onda in orario di lavoro, di ufficio e di scuola. Novembre non è giugno o luglio, quando più probabilmente si è in vacanza e liberi da impegni per poter mettersi davanti alla tv. Vediamo i primi numeri di Qatar 2022. La partita inaugurale, per esempio, Qatar-Ecuador è andata in onda alle 17 di domenica pomeriggio e ha registrato l'asscolto più alto della giornata, più alto anche della amichevole dell'Italia di Mancini impegnata a Vienna contro l'Austria andata in onda in prima serata su Rai1. Battuti ma di poco gli azzurri, certo uno era un test e l'altra comunque la gara di esordio di una Coppa del Mondo. Per Qatar-Ecuador 4.657.000 spettatori con il 29.50 per cento di share, vale a dire 3 persone su dieci di quelle davanti alla tv. Share un po' più alto per la Cerimonia di apertura del Mondiale, il 30.06 per cento, con 4.097.000 spettatori che ha preceduto la partita. In prima serata della domenica c'è stata Austria-Italia che ha raccolto il 20.1 per cento di share, con 4.117.000 spettatori.

Stesso discorso per gli ascolti di ieri. Usa-Galles in prima serata su Rai1 è stata seguita da 4.555.000 spettatori con il 21.2% di share (primo tempo: 4.591.000 – 21.8%, secondo tempo: 4.524.000 – 20.6%; pre e post nel complesso: 3.050.000 – 15.1%). A seguire - dalle 22.18 alle 23.32 - Il Circolo dei Mondiali ha ottenuto 1.164.000 spettatori con il 7.1%.