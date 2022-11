Mondiali Qatar, super premio in palio: quanto guadagna chi vince

I Mondiali in Qata r non verranno ricordati soltanto per la loro straordinarietà di essere stati organizzati nel mezzo della stagione calcistica, ma saranno anche l'edizione più ricca della storia della Coppa del Mondo. Infatti, come si legge sul sito web della Fifa , sono stati stanziati 440 milioni di dollari complessivi di montepremi da ripartire tra le federazioni secondo criteri precisi, una somma del 20% superiore a quella fissata per Russia 2018.

Quanto guadagnerà la nazionale vincitrice

La nazionale che alla fine vincerà il Mondiale incasserà la bellezza di 42 milioni di dollari. I 440 milioni saranno distribuiti a seconda del posizionamento nel torneo tra tutte le nazionali che si saranno qualificate alla fase finale: a chi arriva agli ottavi spetteranno 13 milioni, 17 per i quarti di finale, 25 milioni a che si piazzerà quarto, 27 assegnati al terzo classificato, mentre il secondo ne guadagnerà 30 e il vincitore, come detto, 42.

Gli altri benefici: 209 milioni ai club

A ogni squadra saranno riconosciuti 1,5 milioni di dollari come compensazione per i costi di preparazione. Oltre ai vari bonus che ogni Federazione concorda con i propri calciatori in base al risultato raggiunto, al Mondiale saranno in palio anche altri premi come la Scarpa d’Oro, il Pallone d’Oro, il Guanto d’Oro, il Miglior Giovane e l’All-Star Team. Non solo: la Fifa ha anche previsto 209 milioni di dollari destinati ai club che “presteranno” propri giocatori alle rispettive nazionali (ogni giorno di permanenza nel torneo risarcito con 10mila dollari. In totale sono 70 i calciatori in gara che militano nei campionati italiani, per l’esattezza 67 in Serie A e 3 in Serie B).