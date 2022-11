L’emiro del Kuwait eroe o codardo?

Si dice che gli arabi non siano presenti nella storia del calcio, in realtà hanno lasciato un ricordo indelebile nel Mundial di Spagna ‘82 grazie all’Emiro del Kuwait Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Fahad Al-Sabah, accompagnatore della Nazionale. Inesperto quanto irruento e smanioso di notorietà interpretò una storica invasione di campo “ufficiale” ai Mondiali del 1982. Durante la partita con la Francia di Platini, a Valladolid, scese in campo con il classico kandura - quella lunga tunica bianca indossata insieme al ghutra, il copricapo a scacchi bianchi e rossi - e subito eccitò e divertì la folla. Fahad voleva contestare il 4-1 di Alain Giresse minacciando di ritirare la squadra se l’arbitro non l’avesse annullato: i giocatori sostenevano di essersi fermati dopo avere sentito un fischio. L’arbitro russo Miroslav Stupar decise di annullare il gol, l’emiro rientrò trionfante in tribuna offrendosi alle telecamere che rilanciarono la sua sortita in tutto il mondo, ma il Kuwait perse lo stesso per 4-1. Gli inglesi, così misurati e corretti in campo, lo nominarono vergogna del calcio.