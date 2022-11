Diretta Marocco-Croazia ore 11: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e in streaming

DOHA (QATAR) - La Croazia vice campione del Mondo debutta al Mondiale qatariota contro il Marocco. All'Al Bayt Stadium di Doha i 'Vatreni' (i 'Focosi'), che hanno acquisito esperienza e consapevolezza dei propri mezzi, tentano un nuovo assalto alla Coppa del Mondo guidati dalla loro stella più luminosa, Luka Modric, alla sua ultima partecipazione al Mondiale: "Sarebbe stupendo vincere la Coppa del Mondo, potrei ritirarmi se succedesse". Un'aspirazione condivisa anche dal ct croato Zlatko Dalic che non nasconde le ambizioni: "Abbiamo usato questo tempo per abituarci alle condizioni che ci aspettavano. Sono molto soddisfatto, siamo pronti". Dall’altra parte la più europea delle squadre d’Africa: il Marocco. I 'Leoni dell'Atlante' sono alla loro sesta partecipazione ad un Mondiale e il miglior risultato coincide con gli ottavi raggiunti a Messico 1986. Marocco e Croazia non si sono mai affrontate a un Mondiale: l’unico precedente tra le due compagini risale all’11 dicembre 1996, semifinale del King Hassan II International Cup Tournament. Finì 2-2, poi i croati vinsero 7-6 ai rigori.