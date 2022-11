Diretta Germania-Giappone ore 14: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AR-RAYYAN - Parte oggi il Mondiale di Germania e Giappone , che si affrontano nella prima gara del Gruppo E, nel quale sono state inserite anche Spagna e Costa Rica . Privo di Sané il Ct tedesco Flick si affida al blocco Bayern Monaco; difesa "all'italiana" per Moriyasu , Ct del Giappone , con i vari ex Serie A Tomiyasu , Yoshida , Nagatomo .

Dove e a che ora vedere Germania-Giappone: orari e canali

L'incontro tra Germania e Giappone, valido per il primo turno della fase a gironi del Gruppo E dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma allo Stadio Internazionale Khalifa alle ore 14 (16 locali). Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 2 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui la diretta di Germania-Giappone sul nostro sito

Probabili formazioni Germania-Giappone

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Muller; Havertz. CT: Flick. A disposizione: Ter Stegen, Trapp, Klostermann, Ginter, Bella-Kotchap, Gungodan, Hofmann, Schlotterbeck, Gunter, Brandt, Gotze, , Adeyemi, Moukoko, Fullkrug.

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Tanaka, Gaku; Kubo, Kamada, Doan; Minamino. CT: Moriyasu. A disposizione: Kawashima, Schmidt, Yamane, Itakura, H.Ito, Taniguchi, Morita, Mitoma, Soma,Machino, UedaShibasaki, Endo; Ito, Asano, Maeda.

ABITRO: Barton (El Salvador)

ASSISTENTI: Moran-Zeegelaar

QUARTO UOMO: Martinez