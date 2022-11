L'equivoco sugli scarpini di Neuer, "arcobaleno" per marca e non per protesta

DOHA (Qatar) - Il troppo stroppia, così arriva una precisazione tesa a restituire dignità a una protesta, quella inscenata prima del match d'esordio a Qatar 2022 dalla Germania contro il Giappone, dall'alto valore simbolico. I tedeschi, da settimane sul "piede di guerra" contro le restrizioni imposte dalla Fifa alle manifestazioni di solidarietà a lavoratori e individui discriminati dal Paese ospite dei Mondiali, hanno rinunciato al muro contro muro, optando per una esibizione mediaticamente forse ancor più ficcante, come alternativa al divieto per il portiere e capitano Manuel Neuer di indossare la fascia "arcobaleno" One Love: bocche tappate con la mano destra a simoboleggiare la censura da parte della massima organizzazione calcistica internazionale. Un particolare però ha fatto sobbalzare gli spettatori, ma in questo caso si tratta di mera coincidenza.