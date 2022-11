Il telecronista Rai e la frase sulle razze: le scuse in diretta tv

Le scuse ad inizio ripresa

All'inizio della ripresa, riprendendo il collegamento dallo stadio di Doha, Rimedio è tornato sull'argomento, chiedendo scusa per le i termini utilizzati: "Permettetemi una precisazione, ci tengo molto perchè si sono scatenate delle polemiche sui social: ho utilizzato un termine improprio in apertura di telecronaca parlando di razze a proposito delle varie nazionalità degli arbitri, tutte diverse. Naturalmente non c'era alcun intento discriminatorio: mi scuso se è stato interpretato in questo senso, ma è veramente lontanissimo dal mio pensiero. La parola giusta era nazionalità. Ho usato un termine improprio, ma volevo spiegare bene perchè a queste cose ci tengo moltissimo. Spero che possiate capire: è stato un errore nella concitazione della diretta. Parlavo di nazionalità diverse: nient'altro". Parole che sono state molto apprezzate sui social.