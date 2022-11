Bernardeschi, emozione e arcobaleno sulla pelle in tv: "I diritti civili vengono calpestati"

TORONTO (Canada) - Intervenuto in diretta a "Il Circolo dei Mondiali" su Rai Uno, Federico Bernardeschi torna sul divieto imposto dalla Fifa alla fascia "One love" , che molti capitani delle squadre partecipanti sarebbro stati disposti ad indossare.

"Il mondo dovrebbe insorgere"

In collegamento da Toronto, Bernardeschi ha preso una netta posizione, tanto a gesti, quanto a parole, mostrando la mano dipinta con i colori dell'arcobaleno: "Nella vita nessun governo o istituzione deve e può e può violare questi diritti civili. È una cosa abominevole, quando si calpestano i diritti civili così il mondo dovrebbe insorgere e invece vediamo che ancora stiamo molto attenti a capire come dobbiamo esprimerci, non è così che si combattono queste battaglie".