Diretta Portogallo-Ghana ore 17: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Portogallo e Ghana debuttano nel Mondiale di Qatar 2022 : le due nazionali fanno parte del gruppo H assieme a Uruguay e Corea del Sud . I riflettori, come solito accade quando giocano i portoghesi, saranno tutti su Cristiano Ronaldo , che inizia oggi la sua ultima coppa del Mondo. Tutti a disposizione per Santos , compreso il parigino Nuno Mendes , che dopo un giorno di riposo per un lieve problema muscolare è tornato a lavorare a pieno ritmo con i compagni. Di fronte ai portoghesi ci sarà il Ghana dei fratelli Jordan e André Ayew , figli del mitico Abedi Pelé , tre volte di fila Pallone d’Oro africano ad inizio anni ’90.

Dove e a che ora vedere Portogallo-Ghana: orari e canali

L'incontro tra Portogallo e Ghana, valido per il primo turno della fase a gironi del Gruppo H dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma allo Stadio Al Janoub di Doha alle ore 17. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 2 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Probabili formazioni Portogallo-Ghana

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Raphael G.; William, R. Neves, B. Fernandes; Bernardo, Ronaldo, R. Leao. CT: Fernando Santos A disposizione: Rui Patricio, José Sa, Dalot, Danilo, Nuno Mendes, Antonio Silva, Palhinha, Vitinha, Joao Mario, Matheus Nunes, Otavio, André Silva, Joao Felix, Ricardo Horta, Goncalo Ramos. Indisponibili: - Squalificati: - Diffidati: -

GHANA (4-2-3-1): Zigi; Odoi, Amartey, Djiku, Baba; Salis, Partey; Fatawu, Inaki, A.Ayew; J. Ayew. CT: Addo A disposizione: Ibrahim, Manaf Nurudeen, Lamptey, Alidu, Mensah, Salisu, Aidoo, Semenyo, Owusu, Sowah, Kyereh, Bukari, Afriyie, Kudus Mohammed, Sulemana. Indisponibili: - Squalificati: - Diffidati: -

ARBITRO: Elfath (Usa)

Guardalinee: Atkins e Paker (Usa)

Quarto uomo: Frappart

Var: Villarreal (Usa)

Avar: Fischer (Canada)