Diretta Brasile-Serbia ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AL DAAYEN - Brasile e Serbia debuttano al Mondiale: le due nazionali sono state sorteggiate nel gruppo G insieme a Svizzera e Camerun. Una partita più “italiana” di così, almeno per ora, in Qatar non si è vista: sono 14 i convocati che militano in Serie A (11 nella Serbia, 3 nel Brasile), contando anche gli ex si sfonda il muro dei venti volti noti. Per quanto riguarda invece i precedenti tra le due nazionali, i verdeoro hanno vinto entrambe le due partite giocate, compresa la sfida nella fase a gironi dell’ultimo Mondiale (2-0 nel giugno 2018). L’altra è terminata 1-0 in amichevole nel giugno 2014.