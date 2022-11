Pronostico Inghilterra-Usa, Kane e compagni cercano il bis

Meglio di così l’avventura al Mondiale in Qatar dell’ Inghilterra non poteva iniziare. Il tennistico 6-2 al malcapitato (e modestissimo) Iran ha permesso alla nazionale di Southgate di portarsi al comando del gruppo B. Partita chiusa in dieci minuti, gli “ultimi” (per modo di dire visto l’interminabile recupero) del primo tempo in cui i Tre Leoni sono andati a segno tre volte archiviando di fatto la pratica. Da rivedere chiaramente l’ Inghilterra contro una nazionale di livello superiore e in questo senso la sfida con gli Usa può essere più “veritiera”.

Quote e combo per Inghilterra-Usa

La selezione a stelle e strisce ha debuttato con un pareggio (giusto) maturato contro il Galles. Il gol di Weah è arrivato di fatto nell’unico tiro nello specchio della porta effettuato dagli americani. Poi nel secondo tempo il Galles ha preso in mano le redini del gioco, Usa troppo rinunciatari e condannati dall’ingenuità di Zimmerman che ha commesso il fallo da rigore su Bale.

Statistiche alla mano si è trattato del quarto Under 2,5 di fila collezionato da Mckennie e compagni. Un esito che per gli Usa l’aveva fatta da padrone anche nelle qualificazioni del girone Nord e Centro America: ben 10 match su 14 erano terminati con massimo due reti totali.

É bene ricordare che lontano da casa gli americani hanno davvero deluso: solo 5 gol segnati in 7 trasferte e gli avversari affrontati (oltre a Messico e Canada che erano i più forti) si chiamavano Panama, Giamaica, El Salvador etc...

Elementi di cui sembra doveroso tener conto in sede di pronostico, sulla carta nettamente favorevole a Kane e compagni.

Il segno 1 finale per Better e Goldbet vale 1.58 e 1.59 per Cplay e Begamestar. Il pareggio paga 4.23 su Cplay e 4.10 su Goldbet mentre il segno 2, meno probabile, si gioca a 5.70 su Begamestar e 5.85 su better..

Le premesse per il “bis” inglese sembrano esserci, alla lunga il maggior tasso tecnico dei Leoni dovrebbe fare la differenza. In combo con il segno 1 si può provare il Multigol 1-4 per puntare ad una quota pari a 1.75.