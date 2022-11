Diretta Galles-Iran 0-0: espulso Hennessey!

12:51

90+1' - Sono nove i minuti di recupero

Escobar concede ben nove minuti di extra time.

12:50

90' - Page corre ai ripari: dentro Ward

Espulso Hennessey, Page fa entrare Ward che rileva un deludente Ramsey.

12:45

86' - Espulso Hennessey! Galles in dieci!

La squadra di Page è in inferiorità numerica: l'estremo difensore del Galles, inizialmente ammonito da Escobar, lascia i suoi in dieci per un brutto fallo sulla trequarti ai danni di Taremi. Decisivo il controllo al Var del direttore di gara.

12:43

84' - Occasione per il Galles: Hosseini dice no a Davies!

Ben Davies riceve palla appena fuori area e conclude mirando sotto la traversa. Hossein Hosseini, con un grande riflesso, evita il gol.

12:37

77' - Girandola di sostituzioni per entrambe le compagini

Triplo cambio per Queiroz: Torabi, Jahanbahksh e Cheshmi prendono il posto di Hajsafi, Gholizadeh e Noorollahi. Page sostituisce lo spezzino Ampadu con Allen.

12:33

73' - Hennessey, che parata!

Saeid Ezatolahi tenta la fortuna dal limite dell'area di rigore: Hennessey dice no con un'ottima parata, respingendo il pallone destinato all'angolino basso di sinistra. Galles alle corde, assedio dell'Iran!

12:28

68' - Prima sostituzione in casa Iran: esce Azmoun

L'attaccante del Bayer Leverkusen, acciaccato, lascia il posto ad Ansarifard.

12:20

60' - Scocca l'ora di gioco: è sempre 0-0

Siamo giunti all'ora di gioco e regna ancora l'equilibrio tra Galles e Iran. Sta crescendo però il Team Melli che ha spaventato Page e i suoi con due pali nel giro di pochi secondi. La sensazione è che solo un episodio possa sbloccare il match.

12:17

58' - Due cambi in casa Galles

Page butta nella mischia Johnson e James che rilevano Roberts e Wilson.

12:11

52' - Doppia enorme occasione per l'Iran

Azmoun colpisce il palo destro su preciso filtrante di Safi. Passa qualche istante e Ali Gholizadeh tira di controbalzo dalla media distanza colpendo solo il montante sinistro: Team Melli a un passo dall'1-0!

12:05

46' - Inizia la ripresa di Galles-Iran

Inizia il secondo tempo, nessun cambio per le due formazioni in campo.

11:49

45+4' - Termina il primo tempo

Finisce senza reti la prima frazione di gioco: un'occasione nitida per il Galles, un gol annullato all'Iran che ha concluso in crescendo la prima frazione: le due nazionali vanno a riposo sul risultato parziale di 0-0.

11:48

45+3' - Ammonito Rodon

Cartellino giallo per il difensore gallese: è falloso il tackle ai danni di Taremi.

11:45

45' - Quattro i minuti di recupero

Saranno quattro i minuti di extra time concessi dal direttore di gara Escobar.

11:40

40' - Dominano le difese

Protagoniste finora le retroguardie delle due nazionali: poche occasioni per le due stelle del match, Bale e Taremi.

11:35

35' - Dieci minuti alla fine del primo tempo

Mancano 10 minuti al duplice fischio di Escobar: partita ancora bloccata sullo 0-0.

11:29

29' - Riprende il gioco, rientra in campo Azmoun

L'attaccante numero 20 del Team Melli rientra regolarmente in campo. Riprende il match.

11:28

28' - Gioco fermo: Azmoun a terra

L'attaccante del Bayer Leverkusen rimane a terra dolorante dopo un contrasto con Neco Williams: è necessario l'intervento dei medici iraniani che lo accompagnano a bordocampo.

11:22

23' - Metà del primo tempo: regna l'equilibrio

Siamo giunti a metà prima frazione e l'equilibrio regna sovrano tra Galles e Iran. Team Melli più pimpante, il Galles ha invece sprecato un'ottima chance con Moore.

11:16

16' - Gol Iran: segna Gholizadeh ma è fuorigioco!

Gholizadeh riceve palla in area da Azmoun e si trova una prateria davanti. Senza esitare calcia e trova il gol sulla sinistra ma la rete è annullata per fuorigioco dello stesso Gholizadeh che, al momento dell'assist di Azmoun, è oltre la linea della palla dopo un rapido check del Var. Tutto da rifare per l'Iran.

11:13

12' - Moore, che occasione per il Galles!

Moore spreca una grande chance! Riceve un preciso cross in area da Roberts e calcia verso il centro della porta. Il tiro però è debole e centrale e Hosseini para facilmente.

11:09

7' - Risponde l'Iran con Azmoun

Ci prova l'attaccante del Bayer Leverkusen da fuori area: la conclusione mancina è facile preda di Hennessey.

11:05

3' - Ci prova Neco Williams

È del numero 3 gallese la prima conclusione del match: il tiro a giro del terzino del Nottingham Forest termina alto.

11:00

1' - Inizia Galles-Iran!

È la nazionale di Page a muovere il primo pallone del match.

10:55

Squadre in campo, suonano gli inni!

Galles e Iran fanno il loro ingresso in campo, ora gli inni nazionali e poi si comincia.

10:50

Qatar 2022, al via la seconda giornata

Tutto pronto per l'inizio della sfida tra Galles e Iran. Con l'incrocio dell'Ahmad bin Ali Stadium si alza il sipario sulla seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2022!

10:40

Iran, Taremi nella storia

Mehdi Taremi è diventato il primo giocatore iraniano a segnare più di un gol ai Mondiali grazie alla doppietta firmata contro l'Inghilterra nella prima giornata. L'attaccante, che milita nel Porto, è anche il primo calciatore di un paese asiatico ad andare a bersaglio più di una volta in una singola partita di Coppa del Mondo.

10:35

Galles: no Bale-Ramsey, no party

10 dei 14 gol del Galles nei maggiori tornei per nazionali (Europei e Mondiali) portano le prestigiose firme di Gareth Bale e dell'ex Juve Aaron Ramsey, protagonisti indiscussi del 'Cymru' come marcatori o assistman.

10:30

Iran, tabù Europa

Il 'Team Melli' non ha mai vinto contro una avversaria europea nei nove precedenti (2 pareggi, 7 sconfitte) al Mondiale. La nazionale asiatica ha incassato ben 20 gol nel parz, sei dei quali nel match d'esordio perso contro l’Inghilterra (6-2). LEGGI TUTTO

10:25

Galles imbattuto contro le nazionali asiatiche

Il Galles ha affrontato avversarie asiatiche sette volte (5 vittorie, 2 pareggi) nella sua storia subendo soltanto un gol e tenendo la porta inviolata in sei occasioni nel parziale. Nell’ultima partita di questa serie, i Red Dragons hanno vinto per 6-0 contro la Cina nel marzo 2018.

10:20

Galles-Iran, l'unico precedente risale al 1978

Secondo incrocio in assoluto tra Galles e Iran: i Red Dragons vinsero 1-0 in amichevole il 18 aprile del 1978 a Teheran grazie alla rete di Phil Dwyer, difensore e storica colonna del Cardiff City. Quella odierna è la prima sfida tra le due nazionali in Coppa del Mondo.

10:10

Galles-Iran: le formazioni ufficiali

GALLES (3-5-2): Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Wilson, Williams; Bale; Moore. Allenatore: Robert Page. CT: Page. A disposizione: Gunter, N. Williams, Allen, Johnson, Ward, Morrell, Lockyer, J. Williams, Harris, A. Davies, Thomas, Levitt, Cabango, Colwill, Smith. Indisponibili: Nessuno. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Bale, Mepham.

IRAN (4-4-2): Hosseini H.; Rezaeian, Pouraliganji, Hosseini M., Mohammadi; Gholizadeh, Noorollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Azmoun, Taremi. CT: Queiroz. A disposizione: Niazmand, Abedzadeh, Moharrami, Khalilzadeh, Jahanbahksh, Ansarifard, Amiri, Kanaani, Ghoddos, Cheshmi, Torabi, Karimi, Jalali. Indisponibili: Beiranvand. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pouraliganji, Jahanbakhsh.

ARBITRO: Escobar (Gua).

GUARDALINEE: Wales (T&T) e Mora (CoR).

QUARTO UOMO: Ndiaye (Sen).

VAR: Fischer (Can).

AVAR: Guerrero (Mes).

Ahmad bin Ali Stadium, Qatar